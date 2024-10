Bologna – Parma 0-0. Crociati in 10 dal 52′. Pecchia: “Abbiamo fatto una grande partita”

Il Parma conquista un punto importante sul campo del Bologna.

Nonostante l’inferiorità numerica dal 52′ (espulso Coulibaly), i gialloblu hanno retto l’urto dei padroni di casa non rinunciando ad attaccare in diversi frangenti.

La squadra di Pecchia sale così a quota 6 punti in classifica e, dopo la sosta, affronterà in trasferta il Como (sabato 19 ottobre, ore 15).

BOLOGNA-PARMA 0-0

BOLOGNA (4-3-3)Ravaglia; Holm Beukema, Erlic, Lykogiannis (78’ Miranda); Moro (62’ Urbanski), Freuler, Aebischer (46’ Fabbian); Orsolini (46’ Iling-Junior), Castro, Ndoye (78’ Karlsson). A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Posch, Casale, Corazza, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez.Allenatore: Vincenzo Italiano

PARMA (4-2-3-1)Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Bernabé (89’ Keita); Cancellieri (55’ Hainaut), Hernani (71’ Charpentier), Man (89’ Camara); Bonny (72’ Mihaila). A disposizione: Chichizola, Corvi, Osorio, Valenti, Almqvist, Leoni, Haj, Di Chiara.Allenatore: Fabio Pecchia

ARBITRO: Marco Di Bello di BrindisiAssistenti: Ciro Carbone, Giorgio PerettiQuarto Uomo: Simone GalipòVAR: Silvio Mazzoleni AVAR: Lorenzo MaggioniEspulso: Coulibaly al 52’ Ammoniti: UrbanskiAngoli: 12-6Recupero: 1’ pt; 5’ st

Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, rilasciate al termine della partita Bologna-Parma, valida come settima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25.

“Oggi abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni da gol, abbiamo giocato a calcio contro un Bologna forte anche dal punto di vista mentale. Dal 52’ è stata un’altra partita e i miei sono stati grandissimi: reggere l’urto così è testimonianza di grande forza, soprattutto mentale.

La seconda parte di gara ha esaltato le nostre caratteristiche di saper fare il lavoro sporco e ci ha premiati con il pareggio. L’espulsione di Coulibaly? Credo sia stato il migliore in campo, ne prendiamo atto. La nostra quarta partita con un uomo in meno? È un dato, oggi in 10 abbiamo fatto ancora di più. Spingerei l’attenzione, comunque, sui ragazzi e sul lavoro di sacrificio fatto nella seconda parte di gara. Al di là dei numeri, continuo a vedere una squadra che non si è mai smarrita ed è rimasta sempre fedele al proprio modo di giocare e alla propria identità.

Cosa ci portiamo dietro da questa partita? Credo sia la continuità nelle prestazioni, oggi siamo stati dentro alla gara anche con un uomo in meno, sotto la curva avversaria e con uno stadio che spingeva. La squadra ha dimostrato di voler cambiare l’inerzia della gara: torniamo a casa contenti, la strada è questa. Non solo la linea difensiva ma tutta la squadra ha lavorato bene, abbiamo creato 3/4 situazioni da gol e la voglia di segnare deve rimanere, aggiungendo ogni partita qualcosa in più. Siamo in linea con i numeri della Serie A, creiamo tanto e facciamo tanti gol, poi certe partite le abbiamo sciupate per mancanza di maturità. Siamo in linea con il nostro programma e percorso, di partita in partita la squadra mette qualcosa in più e oggi, dal punto di vista mentale, lo ha fatto”.