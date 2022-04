Bonaccini a sostegno di Guerra sindaco: “Ci sono tutte le carte in regola per vincere e non riconsegnare la città a chi l’ha fatta sprofondare nei debiti”

“Questo è un percorso con una solidità straordinaria e con un progetto per il futuro di Parma: è una serata importante perché qui c’è la forza di una coalizione che guarda avanti e che sta pensando ad una città all’altezza dei prossimi anni” ha detto il candidato sindaco di “Uniti vince Parma” Michele Guerra durante l’appuntamento di autofinanziamento con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonacciniche si è svolto al circolo Castelletto di strada Zarotto.

“Futuro è per noi la parola chiave, siamo chiamati a pensare quelli che sono gli interessi della città ma a farlo in un sistema sinergico che deve avere rapporti forti con la Regione e con lo Stato”.

“Ci sono tutte le carte in regola per vincere” ha detto il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, lanciando poi una stoccata al candidato del centrodestra: “Parma era sprofondata nel debito e sarebbe davvero curioso che si riconsegnasse la città a chi quel debito lo aveva provocato” mentre rivolgendosi alla sinistra, Bonaccini chiarisce che “chi pensa di essere e di posizionarsi più a sinistra di altri rischia di favorire il centrodestra”.

Mentre sui temi di sviluppo cittadino il Presidente della Regione ha detto di “immaginare una Parma che cresca dal punto di vista dei servizi, della sanità e del welfare, e ci sono investimenti importanti in questo senso, una città con più asili nido e rette meno onerose, con servizi per disabili e anziani, una città che punti molto sul tema dell’economia, del lavoro e sulle infrastrutture. Qui ci sono progetti importanti, Parma è una delle capitali dell’agroalimentare, per DOP e IGP è la prima provincia per volume economico, stiamo quindi ragionando di fare ciò che è stato MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna, associazione promossa dalla Regione per mettere in sinergia alcuni prestigiosi atenei e le case automobilistiche che cercano l’eccellenza del Made in Italy nel mondo) sul tema del cibo, creando FOODER, per coinvolgere le università, a partire da quella di Parma, nell’idea di formare e creare persone e talenti che sappiano su queste materie essere determinanti per le aziende di oggi e per quelle del futuro”.