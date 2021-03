Bonus pc per famiglie di montagna, Rainieri (Lega): “Un fallimento, la Regioni cambi le modalità”

“Il bonus PC o connettività per le famiglie che abitano nei comuni montani è stato un clamoroso fallimento. La Regione Emilia-Romagna deve modificarne al più presto le modalità di fruizione”. È quanto ha dichiarato il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, dopo avere presentato, insieme ad altri consiglieri regionali del Gruppo Lega Emilia-Romagna un’interpellanza alla Giunta regionale (primo firmatario Michele Facci) sul voucher di 500 euro previsto per far attivare una connessione ad internet o acquistare un PC o un tablet alle famiglie residenti nell’Appennino Emiliano-Romagnolo con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.

“I dati sullo scarsissimo utilizzo di questa misura sono impietosi: dal 9/11/2020 fino al 10/02/2021 sono stati richiesti appena 284 voucher su una platea complessiva di 8600 famiglie, per un utilizzo di 161.000 € su 4.337.000 € stanziati. In tutto l’Appennino parmense ci sono state solo 41 richieste – ha proseguito Rainieri – Ma questi numeri non sono una sorpresa perché come Gruppo Lega avevamo da subito fatto presente in una precedente interrogazione alcune osservazioni fatte dalle associazioni di consumatori, per cui, così come questa misura è stata congegnata, dà concreti benefici solo ai gestori di telefonia e di internet. Infatti, sono questi ultimi che in cambio di dare ai beneficiari la disponibilità dei device o della connessione per un tempo limitato, ricevono direttamente l’ammontare del voucher per un valore che è superiore a quello dell’utilizzo fatto dalle stesse famiglie richiedenti. Evidentemente i montanari hanno compreso che questo bonus non gli avrebbe dato un grande vantaggio – ha concluso il leghista – Ora però la Giunta Bonaccini può ancora correre ai ripari di modo che anche questa misura non divenga l’ennesima operazione di facciata per una montagna ancora nei fatti abbandonata e che avrebbe bisogno di ben altro”.