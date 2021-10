Borseggiatrice colta in flagrante durante il mercato di Piazzale della Pace: denunciata

Giovedì giornata di mercato cittadino a Parma in Piazzale della Pace, richiamo di tanta gente che si aggira per le bancarelle e chi invece tenta di rubare qualche portafoglio dalle borse o merci esposte. Per questo, come tutti i giorni di mercato i carabinieri si confondono tra la gente per prevenire e reprimere reati contro il patrimonio. Nel corso del servizio è stata fermata una ragazza che verso le ore 12, dopo aver puntato la vittima ha cominciato a seguirla in attesa di una favorevole occasione per frugare nella borsa. La vittima, una 43enne residente a Parma, mentre era intenta a guardare alcuni vestiti nei pressi di una bancarella ha sentito che qualcuno si è avvicinato e stava cercando di prelevare qualcosa dalla borsa che aveva a tracolla.

Si è voltata sorprendendo la ragazza, tutta vestita di nero, che aveva infilato la mano dentro la borsa frugandovi velocemente. Bloccata le intimava di andare via, altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. Scoperta si è allontanata, rimanendo però sempre nella zona continuando ad osservare le persone per individuare una nuova vittima. La 43enne, che nel frattempo ha chiamato i militari, si è accorta che la giovane aveva preso di mira una persona anziana, indicandola alla pattuglia in borghese che l’ha presa in consegna. Condotta in caserma è stata denunciata alla Procura per tentato furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma