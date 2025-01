Campagna Amica: Sant’Ilario passa in Piazza Ghiaia

Le scarpette tradizionali di Sant’Ilario al Mercato Coperto di Campagna Amica

Il Mercato Contadino Coperto si prepara a celebrare il patrono di Parma con le “scarpette di Sant’Ilario”. Per tutto il weekend questo dolce, simbolo della tradizione culinaria di questa ricorrenza, si potrà trovare al banco dell’azienda agricola di Spigaroli di Polesine Parmense.

Questa tradizione ha radici in una suggestiva leggenda secondo cui Sant’Ilario, teologo francese e vescovo, arrivò a Parma in un rigido inverno con i sandali logori. Un ciabattino, mosso a compassione, gli donò un paio di scarpe nuove. Il giorno seguente, riaprendo la bottega, trovò un paio di scarpe d’oro al posto di quelle vecchie e rovinate. Questo “miracolo” è ancora oggi un simbolo della devozione parmigiana e ha ispirato la creazione delle scarpette di Sant’Ilario, dolci a forma di calzatura che rievocano l’evento prodigioso.

È fondamentale preservare e rinnovare queste tradizioni con l’uso di ricette e prodotti locali – sottolinea Coldiretti – le scarpette di Sant’Ilario rappresentano la storia della nostra città, caratterizzata dal cibo buono e amore per il territorio.

Al Mercato Contadino Coperto si possono trovare numerosi altri prodotti enogastronomici tipici del territorio parmense: dal vino al Parmigiano Reggiano, passando per frutta e verdura di stagione, pasta fresca, salumi, formaggi di capra e molto altro. Per chi desiderasse pranzare, è possibile fermarsi e gustare due nuove specialità: gli gnocchi della sagra al soffritto, un piatto tradizionale della bassa parmense, e i tortelli di culatello, autentiche delizie per il palato. Coldiretti ricorda inoltre i nuovi orari del mercato: dal mercoledì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, e il sabato con orario prolungato dalle 8:30 fino alle 19:00.