Cavandoli (Lega): “Le liti Pd-M5S cancellano dal Cura Italia la proroga di Parma Capitale italiana della Cultura al 2021”

“Parma 2020 fa le spese della guerra interna alla maggioranza di governo. Nonostante gli emendamenti proposti dalla Lega sia al Senato sia alla Camera, il Cura Italia non conterrà la norma che prevede il prolungamento al 2021 del titolo di Parma ‘Capitale italiana della Cultura’. Questa maggioranza non è in grado di fare gli interessi del Paese, né dei singoli territori”, dice Laura Cavandoli deputata parmigiana della Lega.

“Se non fosse così negativa per il nostro territorio – prosegue Cavandoli – la vicenda sarebbe persino comica: la Lega aveva già presentato un emendamento a favore di ‘Parma 2020 e 2021’ in Senato. PD e 5 Stelle, lo hanno bocciato per poi riscriverlo uguale e ripresentarlo alla Camera, senza riuscire a mettersi d’accordo per approvarlo. Un teatrino desolante. La Lega che sostiene dall’inizio il prolungamento di Parma Capitale della Cultura anche all’anno 2021, invita il Governo a rimediare al più presto.

L’appuntamento è troppo importante per la ripartenza della nostra città e del nostro territorio quando finirà l’emergenza Covid-19. I parmigiani e il Paese non meritano di assistere a spettacoli di questo tipo”, conclude Cavandoli.