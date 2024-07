Cavandoli (Lega): “Ok da Camera misure per ponti Casalmaggiore, Europa Mozzola e Maria Luigia, Lega attenta al territorio parmense

“Oggi la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la conversione in legge del decreto infrastrutture 89/2024 che contiene interventi di importanza strategica per lo sblocco di opere ed investimenti nel nostro Paese.

Nel testo, che ora passerà al Senato per l’approvazione definitiva, sono previste misure anche per il nostro territorio a cominciare dalla proroga dei termini al 31 dicembre 2024 per l’aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti nel bacino del Po e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali.

Si tratta di interventi già finanziati dalla Lega nella legge bilancio 2019, tra i quali ricordiamo il nuovo ponte di Casalmaggiore, i 3,5 milioni per il ponte sul rio Mozzola e i 20 milioni per il ponte Giuseppe Verdi tra Roccabianca e San Daniele Po.

Sempre grazie alla Lega è stato approvato il mio emendamento per il recupero degli spazi del Nuovo Ponte Nord di Parma e l’adeguamento funzionale dell’infrastruttura permettendone l’utilizzo permanente anche da parte di privati. La norma approvata assegna 6 milioni di euro in tre anni al comune di Parma per questo scopo.

Infine, il Governo ha accolto un mio ordine del giorno relativo al ponte Maria Luigia di Ponte Taro, che rappresenta una infrastruttura viabilistica importante oltre che un monumento storico di grande pregio, inaugurato nel 1820. Negli ultimi anni il ponte ha evidenziato la necessità di interventi di conservazione, restauro, messa in sicurezza idraulica, consolidamento delle arcate, miglioramento della sicurezza stradale e la realizzazione di spazi ciclopedonali.

I Comuni interessati, Parma, Fontevivo e Noceto, non sono riusciti a finanziare tutti i necessari interventi. Ho pertanto posto all’attenzione del Governo la situazione del Ponte Maria Luigia per ultimarne la ristrutturazione e per valutare la possibile realizzazione di una passerella ciclopedonale a sbalzo.

Il decreto infrastrutture, grazie al ministro Matteo Salvini, segna un passo avanti nella riduzione dei tempi di progettazione e costruzione delle opere, con benefici per gli investimenti e per le imprese, mentre favoriamo la modernizzazione del Paese e il rilancio economico dei settori produttivi che più necessitano di allacciamenti e trasporti.

La Lega conferma inoltre l’impegno e l’attenzione per il nostro territorio, le sue infrastrutture, la sicurezza e la viabilità”.

Così Laura Cavandoli deputata della lega eletta a Parma.