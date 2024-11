Censimento 2024: coinvolte circa 4.000 famiglie nel comune di Parma, in campo 24 dipendenti

Ha preso avvio il 7 ottobre il Censimento della Popolazione e delle abitazioni – edizione 2024 – che si concluderà il 23 dicembre, coinvolgendo circa 4.000 famiglie del Comune di Parma.

Coloro che al 12 novembre non hanno ancora risposto o hanno risposto parzialmente verranno contattati da un rilevatore autorizzato. Ricordiamo che l’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita

L’indagine censuaria permanente, con cadenza annuale (non più decennale), consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Le famiglie campione oggetto del censimento hanno ricevuto una lettera nominativa dell’Istat che li informa circa il censimento.

A partire dal 7 ottobre è possibile compilare il questionario attraverso le seguenti modalità:

online utilizzando le credenziali di accesso ricevute nella lettera informativa ISTAT o tramite SPID o CIE – solo fino al 9 dicembre;

fissare un appuntamento per la compilazione in presenza: presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) – o con un rilevatore autorizzato presso il proprio domicilio;

tramite intervista con un rilevatore a domicilio, via telefono o presso il CCR;

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. La violazione di tale obbligo, per l’indagine da Lista, comporta una sanzione.

La riservatezza è sempre tutelata: le risposte fornite sono protette dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Censimento è uno strumento di pubblica utilità e per i cittadini è obbligatorio rispondere ai quesiti censuari. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali in ogni fase della rilevazione, dalla raccolta alla diffusione dei risultati.

Per avere tutte le informazioni e i chiarimenti i cittadini possono contattare l’Ufficio comunale di Censimento del Comune di Parma, che riceve chiamando il numero 0521218129, attivo dal 7 ottobre, il dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 17; il sabato mattina dalle 9 alle 13.

Si può anche scrivere una mail all’indirizzo statistica@comune.parma.it

Tutte le informazioni sui contenuti del Censimento si possono trovare sul sito dell’Istat:

https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

che ha messo a disposizione anche il numero verde 800.188.802 attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21.