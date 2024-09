Cesari: “Sono soddisfatto del 45,2%”

“Andarci vicino nella vita conta solo a Bocce”.

Lo scrive Nicola Cesari commentando il risultato delle provinciali. “L’amico Alessandro Fadda è il nuovo Presidente della Provincia di Parma, con il 54,8% dei voti. Ad Alessandro vanno le mie personali congratulazioni e un in bocca al lupo per il nuovo incarico. Gli elettori della maggioranza di Parma hanno spostato l’ago della bilancia rispetto al resto della Provincia, dove è andata diversamente.

Voglio ringraziare tutti gli elettori, perché portare al voto oltre l’85% dei consiglieri comunali di tutta la Provincia è stato un bell’esercizio di partecipazione, per nulla scontato alla vigilia. Senza possibilità di scelta tutto questo non sarebbe potuto accadere, per questo sono personalmente soddisfatto del risultato ottenuto: un bel 45,2%.”