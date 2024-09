E’ Fadda il nuovo presidente della Provincia col 54,8%. La lista del Pd elegge 6 consiglieri. Guerra: “La città è stata leale”

E’ Alessandro Fadda, sindaco di Torrile, il nuovo presidente della Provincia di Parma.

E’ l’esito delle elezioni provinciali che si sono tenute nella giornata di oggi (domenica 29 settembre) a cui hanno partecipato gli amministratori dei Comuni della provincia.

Affluenza al 86,56%.

Fadda, appoggiato dal centrosinistra e da una lista civica, ha ottenuto il 54,8% ha prevalso su Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, appoggiato da una lista civica e dal centrodestra.

Decisivo il voto della città.

Di seguito i voti per Fadda e Cesari suddivisi per fascia (nell’immagine sopra il numero di voti in rapporto alla popolazione residente per ogni scheda/consigliere. Es. Albareto fascia A blu, 35 voti per scheda/consigliere. Parma città fascia F viola 1060 voti per scheda/consigliere)

A) Blu: Fadda 65 – Cesari 81

B) Arancio: Fadda 23 – Cesari 16

C) Grigio: Fadda 77- Cesari 66

D) Rosso: Fadda 62 – Cesari 67

F) Viola: Fadda 20 – Cesari 12

Per quanto riguarda le liste, la lista del Pd (42,1%) elegge 6 consiglieri (Carrillo, Friggeri, Torreggiani, Boriani, Bonatti e Tonini), la lista “La tua Provincia” (18%) 2 consiglieri (Giovannacci, Brandini), la lista Insieme per la Provincia di Parma (21%) 2 consiglieri (Giusti, Cazzini), la lista Forze Civiche (18,8%) 2 consiglieri (Chiastra, Di Martino).