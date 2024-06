Coldiretti Parma plaude alla proroga del maxi progetto dei 4 bacini di Medesano

“Coldiretti Parma – dichiara il Presidente Luca Cotti – esprime soddisfazione per la proroga della Regione, che consente di poter completare i lavori dei quattro bacini idrici di Medesano. La risorsa idrica è un bene fondamentale e indispensabile per le nostre coltivazioni, per i nostri allevamenti e i prodotti d’eccellenza del nostro territorio”.

“E’ molto importante investire nelle infrastrutture idriche – aggiunge il Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi – e questo intervento a Medesano è in piena linea con il progetto degli invasi proposto e caldeggiato da tempo da Coldiretti e Anbi per superare le logiche dell’emergenza e mettere in atto una seria programmazione. La competitività alimentare è una priorità, ma senza disponibilità di acqua si riduce la capacità produttiva e si mette a rischio l’autosufficienza con un impatto sui consumatori e i cittadini. Ringraziamo la Regione e il Consorzio della Bonifica Parmense per l’attenzione e l’impegno nel trovare le soluzioni utili per completare opere necessarie per il nostro territorio”.