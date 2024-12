Complesso di San Paolo: stanziato più di un milione di euro per il recupero del giardino, della facciata e delle mura

Stanziati 1milione e 150mila euro per il recupero del giardino e il rifacimento della facciata e delle mura. Ulteriori 700 mila euro per la messa in sicurezza delle superfici affrescate e degli apparati lignei e lapidei dell’attuale percorso museale interno.

Prosegue l’impegno dell’amministrazione per riqualificare e rigenerare il Complesso di San Paolo, attraverso la progettualità denominata “I Chiostri del Correggio”.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che prevede diversi interventi improntati alla valorizzazione filologica e naturalistica del complesso storico.

Il Comune di Parma infatti ha stanziato 1milione e 150mila euro per intervenire non solo in tutta l’area del giardino di San Paolo, ma anche sulle facciate del complesso monumentale prospicienti al giardino e sulle mura che lo delimitano.

Il progetto prevede in prima battuta il rifacimento integrale di tutte le aree verdi del parco mediante operazioni di sistemazione del terreno con arieggiatura, concimazione e semina del prato, nonché la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione con integrazione di un sistema per il recupero delle acque piovane mediante l’installazione di una cisterna.

Saranno poi creati nuovi percorsi pedonali ghiaiati ed un nuovo impianto di illuminazione del parco mediante installazione di punti luminosi.

Si interverrà anche sui manufatti storici presenti nel parco, quali la grotta artificiale, dove è prevista la ricostruzione delle parti crollate oltre all’inserimento di illuminazione e posizionamento di cancelli protettivi, così come si provvederà al restauro delle fontane con ripristino della loro funzionalità.



I lavori contemplano anche il recupero integrale del fabbricato accessorio, presente nel margine est del parco, che sarà restituito alla funzione originaria con la presenza dei bagni pubblici, al suo interno verrà realizzata anche una nuova cabina elettrica a servizio del quartiere.

Verranno recuperati, con interventi puntuali, i fronti intonacati del complesso e delle coperture afferenti ai prospetti del fabbricato. Si procederà inoltre al restauro dei muri perimetrali del parco ed al rifacimento dei cancelli di accesso da borgo Giordani.

L’amministrazione ha inoltre finanziato con un importo complessivo di 700 mila euro gli interventi interni necessari per la messa in sicurezza delle superfici affrescate e degli apparati lignei e lapidei dell’attuale percorso museale. Il percorso ricostruisce gli ambienti dell’appartamento privato della badessa Giovanna da Piacenza con gli affreschi del Correggio e dell’Araldi, attraversando anche il vano dell’antico refettorio del Monastero, poi trasformato in cappella, in cui sono esposti una serie di affreschi staccati dei secoli XV e XVI e il coro ligneo seicentesco.

L’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha dichiarato: “Questo importante intervento, che si concluderà entro l’autunno 2025, ci consente di restituire ai cittadini di Parma e ai turisti uno dei giardini storici più rilevanti della città, così proseguendo l’opera di riqualificazione di un complesso, quello di San Paolo, che costituisce per vari motivi uno scrigno di bellezze dall’altissimo valore storico e culturale. Il giardino rappresenta un vero polmone verde per il centro storico e grazie a questo stanziamento tornerà a svolgere una funzione importante anche per la vita sociale e culturale della nostra città”.