Comune di Parma, avviso pubblico per cercare alloggi per persone in condizioni di fragilità

Il Comune di Parma ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per sondare la disponibilità di immobili e/o alloggi da destinare all’accoglienza di persone in condizione di fragilità come minori stranieri non accompagnati/adulti/nuclei familiari in stato o a rischio di marginalità sociale e di bisogno abitativo: Avviso esplorativo finalizzato alla ricognizione di disponibilità di soluzioni abitative da destinare all’accoglienza di persone in condizione di fragilità – Comune di Parma.

L’avviso, pubblicato sul Portale del Comune, sarà attivo fino alle ore 9 del 29 ottobre e ha la finalità di potenziare gli interventi di accoglienza a partire dalla disponibilità di strutture/abitazioni da destinare a progetti di accoglienza residenziale di minori stranieri non accompagnati e ospitalità di nuclei famigliari o persone sole (anche in logica di co-housing), in strutture residenziali o abitative.

Destinatari del bando sono quindi tutti i proprietari di soluzioni abitative sul territorio della provincia di Parma, di pronta fruibilità e dotate di abitabilità e agibilità: immobili a uso civile abitazione (unità abitative multiple e/o singoli appartamenti) ma anche alloggi in strutture ricettive (strutture di accoglienza, residence, affittacamere, B&B, pensioni, alberghi, etc.).

È fondamentale, in un contesto caratterizzato da una crescente situazione emergenziale sul fronte abitativo e dalla necessità di fare maggiormente fronte a interventi di contrasto alla povertà e sostegno all’integrazione e inclusione dei cittadini italiani e stranieri in condizione di disagio, implementare le strategie per reperire nuove strutture e ampliare l’offerta abitativa, così da poter gestire in modo efficace l’accoglienza, promuovere la coesione sociale e garantire dignità e sicurezza a tutti i cittadini, senza compromettere gli equilibri del territorio.

Info, avviso e allegati al link: Avviso esplorativo finalizzato alla ricognizione di disponibilità di soluzioni abitative da destinare all’accoglienza di persone in condizione di fragilità – Comune di Parma.