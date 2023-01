Aggiornamento congresso nazionale Più Europa: la lista Pizzarotti è la più votata nella fase preliminare

Sono aperte da qualche giorno (e termineranno il 2 febbraio) le votazioni online per la sottoscrizione delle liste dei candidati alla carica di delegati al congresso nazionale di +Europa.

In altre parole, se una lista non ottiene almeno 135 voti di iscritti al partito, non potrà partecipare al congresso.

Questa mattina (quindi i risultati sono parziali) alle ore 12, la lista più votata è, abbastanza nettamente, Energie Nuove con Federico Pizzarotti (colore arancione nel grafico), seguita da ImMAGIna +Europa (colore fucsia nel grafico) e NextGeneration +EU (colore blu nel grafico). La prima fa riferimento a Federico Pizzarotti, la seconda a Riccardo Magi, la terza a Della Vedova e Bonino.

Una volta che saranno stabilite le liste che potranno partecipare al congresso, si procederà al voto online per eleggere i delegati al congresso di fine febbraio che eleggerà il nuovo segretario nazionale. Andrea Marsiletti