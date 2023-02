Congresso +Europa, Bonino battezza il ticket Magi (segretario) – Pizzarotti (presidente)

“Auguri di buon lavoro a voi due, non ci fate arrabbiare ogni giorno. Dovrete scegliere delle priorità e su quello disciplina. Questo non è un partito anarchico o assembleare, dove tutti devono concordare su tutto. E’ un partito democratico, con tutte le difficoltà che questo implica”. Lo ha detto Emma Bonino nel suo intervento al Congresso di +Europa ‘battezzando’ il ticket Riccardo Magi-Federico Pizzarotti alla guida del partito come, rispettivamente, segretario e presidente. Le liste di Pizzarotti avevano ottenuto la maggioranza assoluta dei delegati (leggi) ma alla fine l’ex sindaco di Parma ha deciso di accordarsi con Magi, Bonino e Della Vedova.

“Sono contenta, incuriosita o interessata all’innesto di Pizzarotti, sarà un’altra sfida. Non so quanto le vostre storie politiche e personali riusciranno ad amalgamarsi, forse ci riusciranno proprio perché diverse. Spesso le liti interne arrivano da quelli simili”, ha concluso Bonino. “Dobbiamo darci delle priorità non circoscritte alle Ztl di Roma e Parma ma proposte utili per il Paese con un respiro più allargato. Alziamo gli occhi dal nostro ombelico e cerchiamo di capire cosa è necessario portare avanti con determinazione”.