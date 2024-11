Consegnato l’attestato di Cittadinanza Civica a 100 bambine e bambini

Si è svolta, questa mattina, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Toscanini in Via Cuneo 3/b, la cerimonia di consegna dell’attestato di Cittadinanza Civica a 100 bambine e bambini. Il momento è stato sottolineato dalla presenza del Sindaco, Michele Guerra, e dall’Assessora alla Partecipazione, Daria Jacopozzi, che hanno consegnato personalmente gli attestati.

Come definito dal Regolamento per la concessione delle civiche dichiarazioni di benemerenza e della Cittadinanza Civica, l’attestato di Cittadinanza Civica viene conferito a bambine e bambini nati e residenti a Parma, figli di genitori residenti in Italia, a Parma da almeno 5 anni, che non sono in possesso della cittadinanza italiana.

La Cittadinanza Civica, pur non avendo valore legale per l’attuale legge italiana, rappresenta un riconoscimento simbolico. L’Amministrazione Comunale consegna questo attestato come segno di inclusione e integrazione verso bambine e bambini che vivono, vanno a scuola e crescono nella comunità parmigiana. Un modo per farli sentire parte della comunità e della città.