Contrasto allo spaccio con nucleo cinofilo: sequestrati 150 grammi di hashish

Sono stati effettuati, la notte scorsa, in città servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso.

Le pattuglie delle Volanti, sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna, nonché da un equipaggio del Nucleo Commercio della Polizia Locale e hanno organizzato diversi posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città.

L’attenzione è stata concentrata soprattutto in via Monte Altissimo, via Trento, via San Leonardo e via Palermo e ai parchi Ducale e Falcone e Borsellino dove, grazie all’ausilio del team di cinofili antidroga, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente di tipo hashish dal peso complessivo di circa 150 grammi, successivamente sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

Nell’ambito della capillare attività di controllo, sono stati identificati e sottoposti a controllo 90 soggetti, 30 dei quali con precedenti di polizia, oltre a 40 veicoli.