Controlli a Fidenza: 37enne arrestato per violazione della sorveglianza speciale

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nell’ambito di un servizio coordinato interprovinciale hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme e in borghese, volto alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol e alla repressione dello spaccio di stupefacenti.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Fidenza a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento.

Il dispositivo di controllo che si è mosso su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Fidenza, ha fatto risaltare la sua presenza sia nel centro urbano che nei Comuni di competenza.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti numerosi posti di controllo sulle principali arterie che collegano la cittadina borghigiana alle ramificazioni della provincia, che hanno permesso di controllare 63 autovetture ed identificare 75 persone.

Una pattuglia, nel Comune di Fidenza, ha arrestato nella flagranza del reato un 36enne italiano che, durante il controllo è risultato contravvenente alle prescrizioni impostegli dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale qualificata di Pubblica Sicurezza da cui è risultato gravato. Dopo l’arresto il 36enne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Fidenza in attesa della celebrazione del giudizio per “rito direttissimo”.

A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha emesso, nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare nella capitale in una comunità di recupero.

Nel corso dell’attività, con connotazioni sia preventive che repressive, le pattuglie hanno proceduto al controllo di diverse persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti detenute per uso personale “non terapeutico”:

Un 20enne italiano residente a Fidenza è stato trovato in possesso di 1,5 gr. di Hashish;

Un 26enne straniero domiciliato nella bassa è stato trovato in possesso di 1 gr. di marijuana;

Un 54enne italiano residente in provincia è stato trovato in possesso di 1,5 gr. di Hashish;

Un 23enne italiano residente nella bassa è stato trovato in possesso di 1 gr. di Hashish;

Un 36enne straniero residente nella bassa è stato trovato in possesso di 2,50 gr. di Hashish;

Un 20enne straniero residente nella bassa è stato trovato in possesso di 1 gr. di Hashish;

Un 20enne straniero residente a Fidenza è stato trovato in possesso di 8 gr. di Hashish;

Un 24enne straniero residente a Fidenza è stato trovato in possesso di 1 gr. di Hashish;

Un 25enne italiano residente in provincia è stato trovato in possesso di 2,50 gr. di Hashish.

Tutta la sostanza è stata sequestrata amministrativamente e le persone sono state segnalate come assuntori alla Prefettura di Parma cui spettano eventuali ulteriori provvedimenti.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, ha fatto registrare un totale di 2 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica a carico di un 46enne e un 22enne italiani residenti in provincia che, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica.

L’ulteriore attività di prevenzione ha permesso di elevare sanzioni amministrative per “ubriachezza molesta” a carico di 4 persone che venivano trovate sulla pubblica via in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione smodata di bevande alcoliche.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma