Controlli dei NAS: sanzionati un ristorante a Fornovo e un supermercato a Solignano

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma del Nucleo Ispettorato del Lavoro unitamente ai militari della Compagnia di Borgo Val di Taro, nell’ambito dei servizi straordinari, disposti dal Comando Provinciale di Parma, per il controllo delle norme igienico sanitarie e del lavoro presso attività commerciali hanno effettuato diverse ispezioni.

Non sono mancate segnalazioni e sanzioni, specialmente in ambito igienico.

A Fornovo Taro, in un ristorante sono state riscontrare gravi carenze igienico sanitarie. Al 48enne, legale rappresentante è stata elevata una sanzione amministrativa di mille euro.

Anche a Solignano, l’ispezione ad un supermercato ha fatto emergere diverse carenze igieniche. Al 60enne, legale rappresentate, è stata elevata una sanzione amministrativa di 3 mila euro ed un sequestro amministrativo di circa 7,5 chili di generi alimentari scaduti di validità.

Le verifiche da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro alle diverse attività commerciali non hanno riscontrato irregolarità per quanto riguarda il “lavoro in nero”.

I controlli dei militari dell’Arma parmigiana, unitamente alle componenti speciali presenti sul territorio, come il Nas ed il Nil , proseguiranno anche nelle prossime settimane in tutta la provincia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma