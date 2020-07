Corsaro (PD): “False le accuse di Pizzarotti alla Bonetti, che si è sempre impegnata per i diritti lgbt”

Gli esponenti Pd solidarizzano con la consigliera comunale Caterina Bonetti nei confronti della quale il sindaco Pizzarotti aveva criticato l’assenza nella battaglia per i diritti delle coppie Lgbt (LEGGI).

Scrive la coordinatrice del Circolo PD Oltretorrente, Gabriella Corsaro: “Sarò formale ma non mi piace chi trascende e soprattutto non mi sottraggo dai temi “faticosi”. Eccomi dunque a dire di Federico Pizzarotti su Caterina Bonetti e Nadia Buetto sui Consiglieri comunali PD e sul Partito Democratico tutto.

Al netto della reciproca provocazione politica e della dialettica vivace non si può affermare il falso; Caterina e il suo impegno per i diritti civili non sono attaccabili. Le sue affermazioni che hanno offeso il Sindaco erano da ribattere con dati non con attacchi personali sennò siamo al parlare da bulli al bar.

I diritti civili meritano di più da parte di tutti.

Alla Consigliera di EffettoParma che oggi è indignata col PD sul rifinanziamento della guardia costiera libica (LEGGI), faccio presente che si è persa un gran pezzo: migliaia di iscritti e dirigenti hanno stigmatizzato quel voto in Parlamento e hanno reagito tempestivamente ed educatamente rivolgendosi al proprio Segretario nazionale, inoltre sono certa saprà che 11 parlamentari del PD hanno saputo esprimere voto contrario e dire un “no” che non è stato semplice. Dunque non vi è ragione per vergognarsi, come dice lei, ad essere “un consigliere comunale del PD” piuttosto c’è da vergognarsi a perdere il senso del limite. A mero titolo di cronaca: come iscritta e dirigente del PD io il colpo l’ho dato, forte e chiaro ma la consigliera Buetto forse era distratta.”