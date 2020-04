Le monache di clausura Clarisse Eremite di Fara in Sabina inaugurano oggi un appuntamento quotidiano per accompagnare in queste settimane di Coronavirus chi fosse interessato in un cammino di crescita spirituale (leggi).

Lo faranno con dei brevi video che ParmaDaily offrirà ai propri lettori.

“Affinché il blocco causato dal COVID divenga occasione per scoprire che in realtà …

C – chi

O – osserva

V – veramente

I – incontra

D – Dio”.

Cosa sono gli apoftegmi?