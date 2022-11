Damiano Iulio: “Si inseriscano i cani allerta diabete nei luoghi di lavoro”

“La mia proposta al ministro del lavoro, si inseriscano i cani allerta diabete nei luoghi di lavoro, secondo gli ultimi studi nazionali i cani allerta diabete sono un vero e proprio presidio salvavita, il loro inserimento ovviamente dove fosse possibile sarebbe un passo in avanti verso una società più civile, preservare i lavoratori fragili deve diventare un obiettivo pragmatico e non una utopia.”

Lo scrive Damiano Iulio, attivista sindacale e sociale per i diritti delle persone con diabete, che continua: “Insieme alla mia proposta già avanzata, quella di inserire il glucagone spray in tutti i luoghi di lavoro. Credo sia giusto interrogarsi sul futuro della salute delle persone con diabete, oggi più del 7% nel paese ne soffre, ed i costi sostenuti sono a carico della intera collettività, non dobbiamo dimenticarlo.”