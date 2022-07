Daniele Silvestri live al Labirinto della Masone

Il Labirinto della Masone ospiterà (anche in caso di maltempo) Daniele Silvestri che per Musica in Castello si esibirà giovedì 28 luglio alle 21.30.

Oltre al cantautore romano sul palco ci sarà Enrico Grinaffini, direttore artistico della rassegna che fra un brano e l’altro lo intervisterà. Silvestri, solo poco più di un mese fa, annunciava così su Facebook otto date per un tour estivo: “Avevo detto: cascasse il mondo, io quest’estate non suono. Ho un nuovo disco da terminare (o forse da ricominciare, non ho ancora capito) e un tour già programmato per novembre/dicembre. Poi io – per fortuna e per coraggio – ho già suonato un bel po’ nelle due estati pandemiche precedenti… ci sarà già tutto il mondo in giro… Che devo suonà? No no, cascasse il mondo… Ecco. Il mondo allora cascherà per ben 8 volte quest’estate”.

L’ingresso è gratuito, è possibile fare un’offerta a Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.