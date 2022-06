Dario Costi: “La nobiltà di Elvio Ubaldi ora vivrà anche in Letizia”

“È nata Letizia Chiesi Ubaldi, secondo genita di Simone Chiesi e di Maria Federica Ubaldi, e nipote dell’ex sindaco Elvio Ubaldi. Ancora un’emozione fortissima in questi giorni così intensi.”

Lo scrive Dario Costi, candidato sindaco civico sulla sua pagina Facebook. “Maria Federica come capolista di Civiltà Parmigiana (una delle 4 liste a nostro sostegno) ha fatto tutta la campagna elettorale con me negli ultimi due mesi nonostante il pancione crescesse e la fatica aumentasse. Dimostrando la passione civica, l’abnegazione indomita nello stare in mezzo alle persone e l’amore per la città che Elvio ispirava in tutti noi. Una nobiltà che ora vivrà anche in Letizia.”