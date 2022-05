Dario Costi: “Perchè Vignali fugge ai dibattiti?”

“Ma dov’è Pietro? Mentre proseguono i dibattiti tra i candidati al cospetto degli elettori, c’è qualcuno che continua a sottrarsi al confronto e alle associazioni e ai gruppi di cittadini che organizzano gli eventi. Io ho voglia di chiedergli il motivo e credo che glielo andremo a chiedere direttamente là dove si rintana. Perché diserti i dibattiti?”.

Lo scrive Dario Costi, candidato sindaco, sulla sua pagina Facebook. “E poi… Quali sono i motivi per cui hai dovuto dimetterti nel 2011? Sei sicuro di essere stato assolto da tutti i procedimenti giudiziari come stai tentando di far credere all’opinione pubblica?

Intanto i sondaggi (34% vs 6% del 27 marzo 24% vs 19,7% del 7 maggio) dicono che in un mese Vignali ha perso il 10% dei consensi mentre noi abbiamo guadagnato il 14%. Totale punti recuperati: 24. Forse perché noi abbiamo un programma e andiamo in giro ad ascoltare le persone, mentre lui se ne sta là a regalare cocktail in bicchieri dorati e a fare la vittima del più grande complotto di sempre che 15 anni fa porto Parma in default?

Forse, ma…

La domanda rimane: dov’era Pietro?

Da uno che un paio di mesi fa dichiarò: “Parma è la mia fidanzata, la mia moglie” c’era da aspettarsi un clima di confronti incandescenti in pieno stile Gotham City con Joker contro Batman…

Invece, il confronto tematico e contenutistico assomiglia sempre di più a “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Andersen.”