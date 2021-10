Sabato 23 ottobre Giuliana Musso apre la stagione teatrale all’Arena del Sole Roccabianca

Apertura della stagione teatrale 2021/22 dell’Arena del Sole di Roccabianca, sabato 23 ottobre alle ore 21.15, con lo spettacolo di una grande protagonista del teatro italiano. Giuliana Musso scrive, dirige e interpreta “Dentro. Una storia vera, se volete”, un lavoro potente e difficile perché racconta e testimonia una storia vera, e in questa storia c’è un abuso, un abuso che è un incesto, inconfessabile, tenuto nascosto, non creduto, archiviato senza aver avuto una qualsiasi forma di giustizia. Difficile perché è una storia di oggi, di ieri, e di domani; ed è un’esperienza delicata che non è facile ascoltare, rappresentare sulla scena, e raccontare a un pubblico seduto in un teatro senza cadere nella retorica, senza puntare il dito, e senza sommare alla violenza altra violenza. Sul palco, questa volta, Giuliana Musso non interpreta nessun personaggio ma è se stessa, è colei alla cui porta ha bussato una donna con un segreto e una verità, e la speranza che raccontare la sua storia, raccontare la verità possa servire a qualcosa. Questa donna sul palco si chiama Roberta, è interpretata da Maria Ariis, ed è la madre di Davide, Samuele e Chiara.

I biglietti dello spettacolo, costo 18 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

