Denunce per furti in negozi della città e a un 34enne truffatore online

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente e della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno denunciato 4 persone per diversi reati. La pattuglia del Radiomobile a seguito di intervento presso un centro di elettronica ha denunciato per furto dei giovani 21enni di origine senagalese. I due sono stati sorpresi, dalla vigilanza, mentre tentavano di uscire con della merce, per un valore di diverse centinaia di euro, occultata in uno zainetto. La refurtiva è stata restituita. Sempre la pattuglia del Radiomobile ha denunciato, per furto, una 46enne cittadina magrebina che ha tentato di sottrarre un profumo presso un centro commerciale. Bloccata dalla vigilanza è stata presa in consegna dai militari che hanno provveduto a denunciarla e restituire la merce.

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, al termine dell’attività d’indagine, hanno denunciato, per truffa, un 34enne campano, gravato da diversi precedenti. Lo stesso, dopo aver inviato via email un falso link della banca ad una donna di Parma, ottenuti i codici di accesso alla home banking effettuava, a suo favore, un bonifico bancario di 1500 euro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma