Diritto allo studio, Barbara Lori (Pd): 2,35 milioni a Parma dalla Regione

“2,35 milioni a Parma dalla Regione per il diritto allo studio, per un’uguaglianza di opportunità che deve partire proprio dalla scuola”. Lo afferma Barbara Lori, assessora e candidata del Pa al Consiglio regionale riferendosi ai fondi destinati per borse di studio e libri di testo, capitolo di spesa che in Emilia Romagna è stato complessivamente di 11,5 milioni con il coinvolgimento di 56mila studenti.

“Grande attenzione poi lo abbiamo dato alla disabilità, con investimenti di 21 milioni di euro solo negli ultimi due anni scolastici, che hanno più che raddoppiato le risorse messe a disposizione dei Comuni dal fondo nazionale – sottolinea Lori –”.

“Sul fronte del trasporto scolastico, infine, abbiamo scelto di favorire l’inclusione e garantire il diritto allo studio con un’attenzione particolare per gli studenti con disabilità e per chi vive in zone meno servite dai mezzi pubblici, come le aree montane e quelle interne: a Parma e provincia sono 7215 gli studenti che beneficiano del servizio di trasporto scolastico”.