Discriminazione e violenza di genere, nuovi contributi economici per le donne in difficoltà

Un sostegno che si inserisce nell’ambito delle progettualità che il Comune di Parma e l’ Associazione Centro Antiviolenza di Parma portano avanti, in un’ottica di corresponsabilità e sussidiarietà, per la gestione di servizi a favore di donne vittime di violenza, promuovendo iniziative di contrasto alle discriminazioni di genere, finalizzate alla prevenzione, protezione e supporto all’uscita da situazioni di violenza di genere.

· spese scolastiche e/o per accudimento dei figli (come le babysitter)

· spese inerenti lo stabilizzarsi in un contesto abitativo sicuro e non precario (es. il pagamento di utenze, canoni di locazione, ratei di mutuo, depositi cauzionali per la locazione di un appartamento, spese per la manutenzione ordinaria di alloggio, acquisito di arredi / elettrodomestici);

È inoltre previsto un contributo in denaro, fino a 200 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi, per l’avvio dell’autonomia, in favore delle vittime che non percepiscono già il reddito di libertà.