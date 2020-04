Donati 10 computer portatili alla scuola di Corniglio

La solidarietà colpisce anche Corniglio e l’Istituto Comprensivo di Corniglio grazie al Dr. Giuseppe Gardoni – Presidente di SCANDICAR S.p.A., storico dealer Scania per le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Bergamo e Sondrio e concessionario del marchio ISUZU.

Giuseppe Gardoni, nato e cresciuto a Corniglio, ha frequentato le scuole di Corniglio ed è rimasto da sempre legato alla sua terra.

Alla Presenza del Sindaco Giuseppe Delsante, del Vice Sindaco e delegato alla scuola Matteo Cattani ed del Preside dell’Istituto Comprensivo Luigi Ughetti , il Dr. Gardoni ha consegnato ufficialmente 10 computer portatili ad utilizzo della scuola.

“L’idea è nata vedendo mio figlio che segue le lezioni di matematica sul cellulare, ed ho pensato – Afferma Gardoni – a quanto può essere difficile l’approccio alla scuola al tempo del Coronavirus per chi non ha i mezzi. Per questo ho pensato al mio territorio ed ai ragazzi dei nostri paesi , ed ho pensato così di donare alla scuola di Corniglio 10 computer portatili da mettere a disposizione degli studenti e all’istituto per il loro percorso d’apprendimento che non si deve arrestare”.

“Un gesto importante per tutti i ragazzi e ragazze di Corniglio – afferma il Preside Luigi Ughetti – che unisce virtualmente la scuola ai ragazzi che continuano, con l’ottimo lavoro dei docenti, le loro attività con l’aiuto di queste nuove tecnologie. L’avere avuto l’esperienza dell’ ERASMUS + ha aiutato molto nell’approccio della didattica a distanza, e grazie a questo know how , siamo potuti partire rapidi . Questi computer verranno dati in comodato gratuito alle famiglie, in particolare, agli alunni e alunne della secondaria di primo grado. Un’azione che rafforza , grazie anche a fondi ministeriali, il supporto dell’Istituto comprensivo alle famiglie che non possiedono Device e strumenti multimediali con, a breve, l’arrivo di altri strumenti per chi ne avesse bisogno.”

Il Sindaco e il Vice Sindaco hanno ringraziato Giuseppe Gardoni per il suo gesto che rappresenta un lampo di luce in questo particolare momento storico ed hanno auspicato che questo gesto nobile possa essere seguito da altri privati o aziende.

I 10 Computer saranno, a fine emergenza, lasciati a disposizione dell’Istituto Comprensivo di Corniglio.