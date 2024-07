E’ già sold out per la Cena dei Mille

La Cena dei Mille di Parma fa registrare il sold out immediato, con i biglietti esauriti in due ore dall’avvio ufficiale della vendita.

Un grande risultato raggiunto già in mattinata in un vero e proprio ‘click day’ sul portale di Vivaticket, per l’evento organizzato da Fondazione UNESCO Parma Creative City of Gastronomy assieme al Comune di Parma, la regia di Parma Alimentare e il contributo dell’associazione Parma, io ci sto!, in programma martedì 10 settembre.

La maggior parte degli acquirenti risiede tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma non mancheranno ospiti da altre regioni e dall’estero, in particolare tra Germania, Svizzera e Albania.

Un interesse globale che testimonia l’importanza della prestigiosa cena che avrà due guest d’eccezione a cucinare insieme agli chef parmigiani: Davide Oldani (due stelle Michelin e la stella Verde Michelin per la sostenibilità con il ristorante D’O a Cornaredo, a Milano) e il maestro pasticciere italiano più conosciuto al mondo, ovvero Iginio Massari.