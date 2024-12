Emergenza freddo, nuova struttura di via Buffolara e apertura del servizio “Sulla Soglia”

Anche quest’anno il Comune di Parma, con l’arrivo della stagione invernale e con i rischi derivanti dall’abbassamento delle temperature, mette in campo servizi e interventi a favore della popolazione in condizioni di povertà estrema e in situazioni di esclusione abitativa, con particolare riferimento a coloro che sono senza casa e senza tetto e vivono in una condizione di “senza dimora”.

Quest’anno la Struttura Operativa Fragilità del Comune di Parma, in vista dell’inverno 2024 – 2025, ha organizzato per oggi l’apertura della struttura d’accoglienza temporanea maschile “Emergenza Freddo” non più in strada del Cornocchio, ma in via Buffolara 19.

Lo stabile del Cornocchio sarà infatti oggetto nei prossimi mesi di interventi, con fondi PNRR, di ristrutturazione per la costruzione della Stazione di Posta, centro multi-servizi, d’ascolto e informazione per i senza dimora, aperto tutti il giorno, in cui le persone in stato di povertà potranno rivolgersi per avere risposta a bisogni primari, oltre che riflettere sull’opportunità di cominciare percorsi di vita alternativi alla strada.

Il trasferimento nella nuova struttura in via Buffolara segna un importate cambiamento d’approccio alla gestione del servizio. Per la prima volta infatti verrà offerto ristoro temporaneo ai senza dimora in un contesto simile a quello di un’abitazione, in cui i ritmi e l’organizzazione interna richiameranno contesti di vita normali e dove, anche dopo la chiusura del servizio per fronteggiare l’emergenza invernale, potranno essere avviati progetti sperimentali di co housing per un gruppo di senza dimora, con più vulnerabilità socio sanitarie, che decideranno di condividere con i servizi progetti di cambiamento della propria vita.

Nella palazzina di via Buffolara 19 verranno messi a disposizione 22 posti per uomini senza dimora e il servizio sarà gestito dalla cooperativa Aurora Domus, che metterà a disposizione personale qualificato in materia.

L’apertura della struttura di via Buffolara va a implementare l’offerta dei servizi di bassa soglia per adulti senza risorse, che durante il resto dell’anno vengono comunque accolti presso la Casa Accoglienza Notturna Transitoria di strada Santa Margherita, oltre che presso la struttura femminile “Le Cento lune”.

Gli interventi di ascolto e eventuale invio al luogo di accoglienza temporanea fanno parte del sistema di azioni a contrasto della povertà estrema che il Comune di Parma co realizza in collaborazione con la fondazione Caritas Sant’Ilario. Nella struttura temporanea aperta nel periodo invernale è possibile accogliere non solo persone residenti e con regolare permesso di soggiorno, ma anche non residenti e irregolari, che necessitano di un periodo di sollievo, per risollevarsi dalla vita in strada.

L’ingresso nella struttura “Emergenza freddo” avviene tramite ascolto dell’interessato e valutazione tempestiva delle necessità del singolo da parte di un operatore nel Centro di Ascolto Caritas, in piazza Duomo, aperto dal lunedì al venerdì – dalle 8.30 alle 12 .30 e dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 8.30 alle 12.

Gli ingressi possono avvenire non solo con procedura ordinaria negli orari di apertura del Centro di ascolto Caritas, ma anche tramite procedura in emergenza.

In una logica di multidisciplinarietà e collaborazione tra enti pubblici e terzo settore, il servizio sarà costantemente monitorato da un’équipe composta dai referenti della Struttura Operativa Fragilità del Comune di Parma, di Cooperativa Aurora Domus e Caritas.

Comune e Fondazione Caritas Sant’Ilario continueranno inoltre a mantenere i raccordi con le unità di strada volontarie e dei servizi specialistici dell’Azienda Usl e con i servizi sanitari per la necessaria tutela a 360° della persona.

Il nuovo servizio “Sulla Soglia”

Da ottobre 2024 il Pronto intervento sociale e l’Unità di strada sono diventati un unico servizio d’accoglienza, insieme al Centro d’accoglienza notturna transitoria – Cant “Enzo Sicuri”: si tratta del neonato servizio “Sulla Soglia”, che consente ai senza dimora di potere essere seguiti dagli stessi operatori dal momento del primo aggancio, all’eventuale accoglienza e impostazione di un progetto di vita, anche con accompagnamento ai servizi socio sanitari di riferimento.

“Sulla Soglia”, attivo per i quattro comuni del distretto di Parma, è così diventato parte integrante della rete d’ascolto e accoglienza della popolazione che vive in condizione di povertà estrema.

In particolare gli obiettivi del servizio “Sulla Soglia” sono:

Conoscere in modo approfondito, quantitativo e qualitativo, il fenomeno dei senza dimora, in modo da creare mappe di vulnerabilità sociale del territorio, per poi indirizzare il Comune nel programmare interventi complessivi mirati e adeguati

· Consolidare sinergie con le realtà presenti sul territorio che si occupano di povertà estrema (unità di strada volontarie e di servizi specialistici come quella del Drop in, Fondazione Caritas Sant’Ilario…) e con altre istituzioni (es. Forze dell’Ordine, ospedale…)

· Orientare e informare le persone sui servizi socio sanitari presenti a Parma e approfondire le situazioni di coloro che si rendono disponibili a colloqui ulteriori.

· Accompagnare le persone ai servizi territoriali, in caso si sia valutata la possibilità e disponibilità dell’interessato a costruire un progetto individualizzato d’emancipazione con i servizi competenti.

· Attivare i primi eventuali interventi di sostegno, come l’inserimento in una struttura d’accoglienza temporanea notturna, tramite il numero di reperibilità sociale gestito da Fondazione Caritas Sant’Ilario.

L’Assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti sottolinea: “la finalità del progetto è quella di lavorare insieme alle associazioni, volontariato, AUSL, privato sociale e a tutta la rete che assiste ogni giorno le persone più fragili, per farci carico in questo periodo invernale di ulteriori aiuti ed assistenza socio-sanitaria per le persona che, purtroppo, vivono in situazioni molto precarie e difficili”.