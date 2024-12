Enrico Pigorini e Antonio Ventura nominati, pro tempore, per i vertici delle due Aziende sanitarie di Parma

Enrico Pigorini e Antonio Ventura sono rispettivamente commissario straordinario di Azienda Usl e direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Gli incarichi, assegnati ai sensi di legge dopo la nomina di Massimo Fabi ad assessore regionale alle Politiche per la Salute, sono pro tempore, cioè fino alle designazioni della Regione delle nuove direzioni generali.

I due professionisti sono chiamati a garantire gli atti di ordinaria amministrazione per il buon funzionamento delle Aziende, rinviando le scelte strategiche al momento dell’insediamento dei futuri direttori.

ENRICO PIGORINI

Fidentino, classe 1963, avvocato cassazionista, inizia nel 1994 l’attività lavorativa nell’Azienda Usl di Parma, dove rimane fino al 2004 quando viene assunto alle dipendenze di Azienda Usl di Piacenza in qualità di dirigente amministrativo assegnato all’ufficio personale. Dal 2005 prende servizio all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con la qualifica di dirigente amministrativo. Abilitato alla professione forense nel 1995 ed iscritto all’Ordine degli avvocati della provincia di Parma dal 1998, ha ricoperto il ruolo di direttore generale del comune di Fidenza dal 2009 al 2014. E’ stato direttore dell’ufficio legale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dal primo febbraio 2024 è sub commissario amministrativo dell’Azienda Usl.



ANTONIO VENTURA

Dopo la laurea in Economia aziendale con indirizzo Amministrazione e controllo, conseguita all’università Bocconi di Milano nel 2002, nel 2004 si specializza in Management sanitario presso la scuola di Direzione aziendale Bocconi grazie al master di II livello. Nel 2009 inizia la sua collaborazione in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma come dirigente amministrativo in qualità di responsabile dell’ufficio programmazione e controllo di gestione. Una parentesi di tre anni presso l’Azienda Socio-sanitaria territoriale di Mantova lo vede ricoprire l’incarico di dirigente responsabile del controllo di gestione. Il rientro al Maggiore, nel settembre 2019, lo vede nuovamente alla guida della struttura complessa controllo di gestione e dall’inizio di giugno 2022 è direttore amministrativo.