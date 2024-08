Estate 2024 in città: gli appuntamenti culturali fino al 31 agosto

Si chiude con Vermin alle 21 la lunga serie di serate di puro terrore ai Giardini di San Paolo.

Il thriller Vermin – è l’ultimo film de I giardini della Paura 2024. Kaleb è un giovane adulto che vive di piccoli lavori. Affascinato dagli animali esotici, trova in un bazar un ragno velenoso e lo porta nel suo appartamento. Al ragno basta un attimo per scappare e riprodursi, trasformando il luogo in una terribile trappola. Allo stesso tempo, la polizia blocca l’edificio dove i residenti hanno teso un’imboscata. L’unica opzione per Kaleb e i suoi compagni per sopravvivere è trovare la via d’uscita.

Ingresso gratuito, vietato ai minori di 18 anni.

Il Cinemino che ha portato le risate di classici della commedia nei quartieri arriva giovedì 22 agosto alle 21 al Circolo Anspi di Gaione con Le spie vengono dal semifreddo.

Le spie vengono dal semifreddo è il sequel della commedia a sfondo fantascientifico Dr. Goldfoot e il nostro agente 00¼, diretta da Norman Taurog nel 1965 e interpretata da Vincent Price, Frankie Avalon e Dwayne Hickman (ingresso gratuito).

Lunedì 26 agosto alle 21 torna la musica in piazzale San Francesco con TU NO, Omaggio a Piero Ciampi nel 90° anniversario della nascita. Nel Cortile d’onore della Casa della Musica un appuntamento del Festival della Parola 2024 con la voce di Francesco Pelosi e la Filarmonica di Parma.

Mercoledì 28 agosto alle 21 sempre Cortile d’onore della Casa della Musica Superba è la notte, VOCE DONNA in collaborazione con Associazione Robi Bonardi Mind (ingresso gratuito).

Sabato 31 agosto alle 21:30 allo Spazio Malerba per Insolito Festival: THE DOOZIES – Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi.

Essere doozy significa essere stupefacenti, essere fuori dall’ordinario, essere così particolari da lasciare a bocca aperta. Esserlo o non esserlo? Uno spettacolo ispirato alla rivoluzione artistica e umana di due eroine che hanno vissuto per e nella danza, per e nel teatro.

Info: 3271966873 (anche Whatsapp), insolitofestival@gmail.com, www.associazionemicromacro.com

Biglietti in vendita online al sito www.vivaticket.com, alla Libreria Mondadori di piazza Ghiaia e tutti i punti vendita abilitati, nei luoghi di spettacolo a partire da un’ora prima dell’evento.