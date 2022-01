Europa Verde avvia gli incontri sul programma per le comunali

Europa Verde avvia il confronto sul programma per le prossime elezioni comunali. Per quattro

martedì di seguito, a partire da domani (martedì 25 gennaio) alle ore 21, gli esponenti del partito

ecologista si troveranno per discutere e delineare nel dettaglio il programma che è stato presentato a

grandi linee nell’assemblea pubblica di dieci giorni fa.

Ogni serata sarà dedicata ad un tema diversa nell’intento di unire alle idee teoriche, sotto l’egida del

contrasto all’emergenza climatica, esempi concreti calabili nella realtà di Parma. Sarà un momento

di confronto e raccolta di proposte.

Gli incontri si svolgeranno online e sono aperti agli iscritti di Europa Verde e a tutti i cittadini

interessati, senza vincolo di appartenenza. Per partecipare inviare una mail a

verdiparma@gmail.com oppure un messaggio sui canali social facebook e instagram di Europa

Verde, per ottenere il link alla piattaforma web dell’assemblea.

Il primo incontro riguarda riflessioni e spunti su infrastrutture, verde urbano, spazio pubblico e beni

comuni. Un grande interesse vi è per la rigenerazione urbana che porti a sviluppare idee innovative

praticabili a Parma, la nostra città che si trova oggi con molti immobili vuoti e nel degrado. Si

ragionerà anche sulle infrastrutture necessarie e su una radicale reimpostazione della gestione del

verde pubblico.

“Invito a partecipare e portare idee – dice Enrico Ottolini, co-portavoce di Europa Verde Parma –

abbiamo molti progetti innovativi da condividere, per guardare ad un futuro sgombro da vecchi

progetti inutili ed insostenibili, puntando invece ad una città in equilibrio con i sistemi naturali e con

la salute delle persone. Lo affermiamo, forti della storia del movimento ecologista, che negli ultimi

decenni ha contribuito alla qualità urbana, sia con l'opposizione a progetti sbagliati, che con il

sostegno a nuove forme di produzione, consumo e gestione delle risorse”.

I successivi i appuntamenti saranno i seguenti: martedì 1 febbraio tema “minori, politiche educative,

salute, sport e qualità della vita”, martedì 8 febbraio “economia, energia, alimentazione e urban

food policy”, martedì 15 febbraio “mobilità sostenibile, sicurezza e vita notturna”.