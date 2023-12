Europa Verde – Possibile: sul Tardini necessario un confronto aperto e trasparente

La contrapposizione tra Comitato Tardini Sostenibile, che porta all’attenzione della cittadinanza vari aspetti critici del progetto e della sua procedura di approvazione, e l’assessore Bosi, che si limita a negare le istanze del Comitato senza nessun riscontro oggettivo, evidenzia ancora una volta l’opacità di un percorso nei fatti carente sotto il profilo della partecipazione.

Europa Verde e Possibile ritengono sia necessario e non più posticipabile che il confronto avvenga pubblicamente e nell’apposita Commissione del Consiglio Comunale, verificando, e se del caso acquisendo, la documentazione che il Comitato riporta.

Inoltre, gli impegni presi dall’Amministrazione con la mozione di maggioranza votata dal Consiglio Comunale non possono essere disattesi, in particolare per quanto riguarda aspetti critici quali la durata della convenzione, il rispetto dei vincoli di pregio monumentale, l’inserimento nel tessuto insediativo e commerciale esistenti e non ultimo la sostenibilità ambientale.

Il nostro sollecito all’assessore Bosi è quindi a stare nel merito della questione e di chiarire sia nei confronti del Consiglio comunale, che della cittadinanza, in quanto diretta e innegabile portatrice di interesse in misura non meno rilevante dei legittimi interessi commerciali dei proponenti.

Enrico Ottolini

Consigliere Comune di Parma

Gruppo Europa Verde – Verdi – Possibile