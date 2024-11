Fiazza e Caselli (Lega): “Cane intossicato in un parco della città”

“La storia, solo fortunatamente a lieto fine, di questa amica ci rattrista molto e ci fa arrabbiare, perché ci sarebbero potute essere conseguenze ben più gravi. Come abbiamo affermato altre volte, Parma è allo sbando e tante persone per bene ci chiedono più sicurezza. La regione deve mettere in campo tutte le risorse e forze di polizia locale per evitare che gli spazi pubblici e le aree verdi della nostra città restino in mano a questa gentaglia. “

I candidati della Lega alle regionali Fiazza e Caselli portano in evidenza il caso di un cane intossicato in un parco della città.

___

Buongiorno,

con la presente vorrei portare alla vostra attenzione quanto accaduto mercoledì 13-11-2024.

Mi trovavo al parco Falcone Borsellino in pausa pranzo con i miei due cani di taglia grande di cui un cucciolo di 8 mesi.

Verso le due di pomeriggio il cucciolo inizia ad avere delle convulsioni e a non reggersi sulle proprio zampe.

Corriamo in clinica veterinaria perché purtroppo si sa, in quel parco seppur in centro città, lo spaccio è all’ordine del giorno e quindi avevo immaginato che potesse aver ingerito della droga.

Il cane è stato sottoposto a un test tossicologico in grado di rilevare solo la presenza di droghe comuni come cocaina e marijuana.

Purtroppo non essendo nessuna delle due i veterinari non hanno potuto somministrare l’antidoto e l’unica speranza era quella di provare a smaltire le tossine tramite flebo.

Dopo due giorni di ricovero fortunatamente è riuscito a riprendersi poiché appunto era di taglia grossa e la quantità ingerita non è riuscita ad ammazzarlo.

Voglio sorvolare sul costo economico che mi son dovuta accollare.

Trovo vergognoso quanto accaduto.

Se al posto del mio cane la droga l’avesse trovata un bambino? Considerando che queste belle persone si appostano proprio sotto il gazebo del parco giochi?

Io ho provveduto a comprare una museruola ma questa non può e non deve essere la soluzione.

È un parco per gente per bene e famiglie che invece purtroppo viene lasciato in mano a gentaglia cattiva e aggressiva come ormai la maggior parte di tutto il verde cittadino.

Vi prego di far luce sull’accaduto per evitare che quello che è successo a me possa capitare ad altri con epiloghi ben peggiori.

Una cittadina stanca e indignata da questa situazione che perdura ormai da anni.

E.M.