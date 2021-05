Fidenza: arrestato un 38enne evaso dai domiciliari

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato per evasione un 38enne. Lo stesso, in regime di detenzione domiciliare perché ritenuto responsabile di reati previsti dal cosiddetto “codice rosso” (a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti), è risultato assente durante un controllo da parte dei militari. Avviate le ricerche, l’uomo è stato fermato a bordo del proprio ciclomotore, giustificando l’uscita con la necessità di acquistare le sigarette. La banale scusa non è stata sufficiente per evitare l’arresto.

Al termine delle formalità di rito è tornato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma