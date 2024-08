Fidenza, bonifica Ex Carbochimica: approvato il progetto esecutivo di potenziamento barriera idraulica

Un altro passo avanti nella importantissima opera di bonifica delle aree ex Cip ed ex Carbochimica è stato formalizzato nel corso della riunione di Giunta del 25 luglio scorso. Nell’occasione è stata infatti approvata una delibera che consentirà di avviare un nuovo cantiere da circa 1,2 milioni di euro sui terreni ex Carbochimica, completando tutti gli interventi finanziati con fondi ad oggi assegnati al Sito di Interesse Nazionale.

“Ex Carbochimica ed Ex Cip hanno costituito e costituiscono ancora una priorità assoluta dell’azione amministrativa – così il sindaco Davide Malvisi commenta il nuovo passo avanti-. Dall’inizio degli anni 2000, quando con decisioni coraggiose l’amministrazione ha acquisito le aree di ex Cip e poi di Ex Carbochimica, è stata fatta tanta strada. Le aree sono state messe in sicurezza con più interventi molto impegnativi. Ad oggi sono stati fatti gli interventi di bonifica in fase finale in ex Cip e una prima parte di quelli necessari in ex Carbochimica. Nelle due aree abbiamo investito più di 20 milioni di euro che ci hanno consentito di allontanarci dagli scenari più cupi relativi a siti inquinati collocati nel pieno centro della città. Oggi siamo tutti tentati di dimenticare l’emergenza ambientale legata alla presenza e alla chiusura di queste due industrie, ma sarebbe un errore fatale”.

“Lo stato della contaminazione è stato continuamente aggiornato e purtroppo è noto come lo stesso, sia nella falda che nei terreni, è soggetto a costanti modificazioni – spiega l’assessore all’Ambente Franco Amigoni -. Uno scenario complesso, quindi, che ha richiesto il necessario aggiornamento dei progetti siglati dal Ministero e la progressiva approvazione degli interventi individuati in quella sede. Così in Carbochimica abbiamo potuto operare, dopo aver previsto la demolizione di tutte le strutture fuoriterra, allontanando rifiuti ed eliminando il serbatoio più grande che funzionava da collettore di tutti i residui di lavorazione dei diversi processi produttivi”.

Nel 2022 il Comune ha bandito una gara d’appalto per completare una fase dei lavori sull’area, ma le condizioni di mercato e l’eccezionale crescita dei prezzi di smaltimento hanno fatto andare deserta quella gara. Il Comune ha quindi chiesto al Ministero e alla Regione la verifica della disponibilità di somme da destinare prontamente a Fidenza, al fine di poter realizzare gli interventi previsti. Sono stati così indirizzati al SIN Fidenza ulteriori 430.000 euro di risorse non utilizzate a suo tempo nel sito di Sassuolo e Scandiano. Il relativo accordo di programma è stato reso operativo nello scorso mese di maggio.

A questo punto si è potuto procedere con la conclusione della progettazione esecutiva e con l’intervento, che verrà messo in cantiere già a partire da questo autunno, si prevede in particolare l’ottimizzazione della barriera idraulica, consistente nella costruzione di ulteriori pozzi di estrazione lungo la parete nord del sito. Si tratta di strutture necessarie al fine di intercettare in maniera ancora più capillare la falda contaminata ed inviarla all’impianto di trattamento, impianto che, sempre in questa fase, verrà opportunamente modificato al fine di garantirne le necessarie funzionalità di trattamento, in attesa del completo rifacimento che potrà essere operato nelle fasi successive di bonifica.

“Siamo un SIN interamente pubblico per il quale le risorse assegnate sono state tutte utilizzate – conclude Malvisi -, è un impegno straordinario per la nostra comunità che voglio credere sarà premiato nelle successive fasi di distribuzione delle risorse nazionali ed europee destinate alle bonifiche”.