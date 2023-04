Fidenza Shopping Park e Parma Marathon insieme per ANMIC: donazione di ausili per il progetto “Non più soli”

Si è svolta oggi, 6 aprile, presso la sede di ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) sede di Parma, la cerimonia di consegna di 10 deambulatori e 2 carrozzine da parte di Alberto Lapioli, direttore del Parco Commerciale Fidenza Shopping Park, e di Paolo Peschiera, presidente di Parma Marathon ASD, che insieme hanno promosso una raccolta fondi che è culminata nella XMas Run che si è tenuta lo scorso dicembre presso il Parco Commerciale di Fidenza.

La donazione, cui ha contribuito in modo importante il Fidenza Shopping Park, si inserisce nell’ambito del progetto di ANMIC “Non più soli” con cui l’Associazione interviene a fornire ausili a titolo gratuito a coloro che sono in lista di attesa presso l’AUSL e, versando in situazioni di difficoltà economiche, non possono noleggiare o acquistare i supporti. Il progetto “Non più soli” è realizzato in collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato Emilia, come hanno spiegato Walter Antonini, presidente ANMIC Parma, e Alessia Frangipane, assessore al welfare del Comune di Fidenza, – che hanno voluto presenziare all’evento – e attraverso Intercral i supporti saranno consegnati a domicilio agli assegnatari che ne hanno diritto agendo in rete con i punti di comunità dell’ospedale Maggiore di Parma e dell’ospedale di Vaio di Fidenza nonché coordinandosi con i poli sociali territoriali. Per quanto riguarda la realtà di Fidenza le richieste di ausili (carrozzina, deambulatore, stampelle, letto elettrificato o manuale, sollevatore, comoda etc.) riguardano persone che traumatizzate in fase di dimissioni dai nosocomi, o che afferiscono ai poli sociali oppure che si sono rivolte alle associazioni coinvolte nel progetto.

Dichiarazione di Alessia Frangipane, assessore al welfare del Comune di Fidenza

“Un grande ringraziamento a Fidenza Shopping Park e a Parma Marathon ASD per questa donazione grazie a cui ANMIC Parma riuscirà ad agevolare dalle dimissioni ospedaliere persone anziane, invalide e disabili.”

Dichiarazione di Alberto Lapioli, direttore di Fidenza Shopping Park

“Fidenza Shopping Park promuove attraverso i suoi eventi, dedicati al running, progetti di assistenza e solidarietà con il territorio attraverso le associazioni di volontariato che agiscono in sinergia con le strutture sanitarie e di servizio sociale. Essere parte di un territorio è anche fare la propria parte aiutando chi è nel bisogno e siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative condividendone momenti di intrattenimento e di solidarietà.”