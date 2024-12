Fidenza Xmas Run contro la violenza sulle donne

A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Fidenza Shopping Park rinnova il suo impegno a sostegno delle donne vittime di violenza. Domenica 15 novembre, la Xmas Run è la giusta occasione per contribuire in modo concreto alla lotta contro questo fenomeno.

La camminata ludica, organizzata da Parma Marathon con ritrovo alle 8:30 e partenza alle 10:00, prevede due percorsi di 4 e 8 km. Ai primi 300 iscritti Fidenza Shopping Park offre un gadget in omaggio e al termine della corsa un buono colazione per i primi 300 arrivati e un punto ristoro con vin brulè. Per le iscrizioni online utilizzare il link sui social e sul sito oppure il QRCODE sui manifesti che pubblicizzano l’evento.

Partecipando alla camminata, oltre a far del bene a sé stessi con una sana attività motoria, si può sostenere il Centro Antiviolenza di Parma – sportello di Fidenza, un punto di riferimento fondamentale per le donne e i bambini che subiscono violenza a cui offre ospitalità in case-rifugio. Tutto l’incasso sarà devoluto per l’acquisto di prodotti utili per le case del Centro Antiviolenza.

La Xmas Run del Fidenza Shopping Park per la seconda volta si tinge di rosa per dire no alla violenza sulle donne. Un’iniziativa che assume un significato ancora più profondo alla luce degli ultimi dati emersi in Emilia-Romagna, dove le donne che hanno contattato un Centro antiviolenza nei primi 5 mesi del 2024 sono state 1.670, rispetto alle 1.550 del 2023, considerando solo 12 dei 23 centri antiviolenza presenti in Regione. Un dato che sottolinea l’urgenza di agire e di sensibilizzare l’opinione pubblica. La violenza di genere, nelle sue molteplici forme, continua a essere una piaga sociale che colpisce donne di ogni età e provenienza.

Dichiarazione del Direttore del Fidenza Shopping Park, Alberto Lapioli

“Fidenza Shopping Park conferma la sua sensibilità contro la violenza sulle donne, dimostrando che lo sport e la solidarietà possono fare la differenza. Ma non è la sola iniziativa: già lo scorso aprile è stata inaugurata una panchina rossa nel Parco Commerciale alla presenza di Ameya Canovi, psicologa esperta di relazioni familiari e dipendenza affettiva. Con la Xmas Run, vogliamo dare un segnale forte e unire le nostre forze per sostenere le donne vittime di violenza e promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Vi aspettiamo numerosi!”

