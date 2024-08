Fontanellato, ruba 14 pezzi di Parmigiano e esce senza pagare: denunciato un 30enne

Entra nel supermercato con due borse termiche vuote, le riempie con 14 punte di parmigiano da 1 k.g l’una ed esce dai tornelli senza pagare. I Carabinieri intervengono e fermano il 30enne nei pressi del supermercato. Denunciato per furto e false dichiarazioni sulla propria identità.

*******

I Carabinieri della Stazione di Fontanellato, due giorni fa hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di origini africane, in Italia senza fissa dimora, perché ritenuto il presunto autore di un furto avvenuto in un supermercato del paese e per aver fornito false generalità.

Erano le ore 12.30 circa quando il responsabile di un supermercato del paese ha contattato i Carabinieri di Fontanellato segnalando che un ragazzo straniero, indossante una vistosa maglia a righe orizzontali, verdi, bianche e nere, si era appena allontanato portando con se due borse termiche piene di punte di parmigiano non pagate.

Il militare di servizio alla caserma, ricevuta la segnalazione, ha allertato la pattuglia che si trovava in zona e che in pochi minuti ha raggiunto il supermercato.

La descrizione fornita, permetteva ai militari intervenuti di individuare a poche decine di metri dal supermercato, il 30enne, che veniva immediatamente bloccato. L’uomo senza alcun documento di riconoscimento, forniva ai militari delle generalità, che a seguito di approfonditi accertamenti sono risultate false.

Presi contatti con il responsabile del supermercato, acquisite le immagini di video sorveglianza, sentiti alcuni testimoni, i Carabinieri ricostruivano così la dinamica degli eventi:

“L’uomo verso mezzogiorno era entrato all’interno del supermercato portando con se due borse “termiche” vuote, ed ha iniziato a girovagare all’interno del negozio.

Ad un certo punto si è diretto nella corsia dei latticini e raggiunto lo scaffale dove erano esposte le punte di parmigiano reggiano, con calma ha iniziato a prelevarle ed a riporle nelle due borse frigo. I dipendenti insospettiti dal comportamento del 30, informavano il responsabile che, velocemente, raggiungeva la corsia dove era stato notato l’uomo, senza però riuscire ad incrociarlo.

Resosi conto che probabilmente si era dato alla fuga, ha immediatamente visionato le registrazioni dell’impianto di video sorveglianza che di fatto avevano ripreso l’uomo dal momento del suo ingresso fino al momento in cui ha oltrepassato furtivamente i tornelli con la merce non pagata.

L’uomo, ripreso anche nel momento in cui riempiva le borse, era riuscito a sottrarre ben 14 “punte” di parmigiano “24 mesi”, del peso di circa 1 Kg. l’una, per un valore di 200 euro circa.

Il 30enne, seppure individuato e fermato dai militari dopo pochi minuti e nelle immediate vicinanze del supermercato, era riuscito a disfarsi delle punte di parmigiano, probabilmente passandole ad un complice che aspettava fuori.

Ricostruita la vicenda, accertate le presunte responsabilità in ordine al furto, il 30enne è stato accompagnato in caserma per le operazioni di identificazione in quanto sprovvisto di documenti.

Al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 30enn è stato denunciato alla Procura della Repubblica perché ritenuto responsabile di furto e di false attestazione circa la propria identità, in quanto forniva ai Carabinieri dati anagrafici falsi.

Gli esiti del foto segnalamento permettevano di identificare con assoluta certezza il 30enne straniero, con diverse segnalazioni di polizia a suo carico per retai contro il patrimonio, commessi in diverse regioni d’Italia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma