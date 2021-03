Finisce ai domiciliari un 40enne di Fontevivo che teneva in casa circa mezzo chilo di stupefacenti vari

Nella notte, durante il servizio perlustrativo, i carabinieri della Stazione di Soragna hanno notato dei movimenti sospetti all’interno del parco di via Don Minzoni di Fontevivo. Atteso il momento giusto sono giunti alle spalle di tre soggetti: un 40enne, un 36enne gravati da precedenti di polizia ed un 24enne tutti residenti in paese e li hanno fermati per un controllo. I tre, decisamente non a loro agio, sono stati traditi dall’acre odore di marijuana che aleggiava attorno ed, a richiesta dei militari, il 40enne estraeva dai pantaloni un involucro con decine di dosi di hashish, per un peso totale di quasi 50 grammi. Gli altri due, al contrario, sono stati trovai in possesso, rispettivamente, di un coltello a serramanico, una dose di ketamina e una di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare, a carico del 40enne, un vero e proprio campionario di sostanze stupefacente di ogni tipo (ketamina, hashish, marijuana, ecstasy) per un peso totale che sfiora il mezzo chilo e la somma di circa duemila euro in contanti, considerati provento di spaccio. L’uomo dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, il 36enne a cui è stato sequestrato il coltello è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma