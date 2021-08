Fornovo: denunciata una donna per aver lasciato due cani chiusi nell’auto parcheggiata

Davvero una brutta vicenda quella avvenuta a Fornovo di Taro, dove una donna ha parcheggiato l’auto in una via del paese lasciando all’interno i suoi due cani. La vicenda, che testimonia quanto a volte vi sia da parte dei proprietari di animali incuria piuttosto che spirito di protezione, si è risolta fortunatamente nel migliore dei modi.

Infatti, sul posto è stato provvidenziale l’intervento degli Agenti di polizia della Bassa Val Taro, i quali hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di abbandono di animali la donna, che è residente in provincia di Parma.

Per molto tempo i cani sono stati chiusi all’interno dell’abitacolo del veicolo; poco conta che i finestrini fossero aperti, seppur per pochi centimetri.

Gli animali erano in sofferenza e qualche passante si è accorto dell’accaduto, chiamando la pattuglia della Polizia Locale Bassa Val Taro; la proprietaria del veicolo e detentrice dei cani, ha sostenuto che doveva risolvere delle faccende personali, per cui non poteva portarsi dietro gli animali.

Giustificazioni che in ogni caso sono state ritenute per nulla convincenti da parte degli Agenti e così è scattata la denuncia. Nel frattempo, i cani, due giovani meticci, venivano fatti uscire dal mezzo in tempi rapidi e rifocillati.

L’abbandono di animali è disciplinato dall’art. 727 del codice penale ed è un reato contravvenzionale che si prescrive in quattro anni. Le sanzioni previste sono l’arresto fino a un anno o l’ammenda da € 1000 ad € 10.000. Le pene dell’arresto e ammenda sono alternative: la scelta è lasciata alla discrezionalità dell’Autorità Giudiziaria.

Dal Comando della Polizia Locale fanno sapere che soprattutto con l’arrivo del caldo, sono tanti purtroppo i casi di cani lasciati “a friggere” al chiuso nelle automobili parcheggiare sotto al sole rovente, mentre i loro padroni vanno in giro.

“Proteggi il tuo amico”, non lasciarlo mai da solo in auto: la temperatura all’interno dell’abitacolo può raggiungere in pochi minuti livelli letali, anche con il finestrino aperto. Anche un’auto parcheggiata all’ombra può essere una trappola mortale nelle giornate particolarmente calde.

Se possibile cerca di gettare acqua sul cane attraverso i finestrini, se sono aperti. Gli Agenti della Polizia Locale invitano a segnalare eventuali animali rinchiusi in un’auto; è importante intervenire rapidamente per evitare la morte dell’animale.