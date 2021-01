Fritelli e Vanolli (Pd): “Inchiesta Svoltare: chiediamo chiarezza e trasparenza da parte di tutti. Pizzarotti renda pubblico l’esposto”

L’inchiesta giudiziaria che nei giorni scorsi ha coinvolto la cooperativa Svoltare, preoccupa fortemente per la gravità delle condotte contestate e per le ipotesi di reato formulate.

Ribadiamo in questa sede il nostro assoluto garantismo: allo stato attuale si tratta di mere ipotesi di reato e riponiamo, come sempre, massima fiducia nell’operato di magistratura e forze dell’ordine.

Ci preme, anzitutto, conoscere il destino di tutte le persone – migranti e non solo – che erano assistite da Svoltare. Chiediamo alla cooperativa, alla Prefettura di Parma e a tutti i Comuni coinvolti di fornire rassicurazioni sul fatto che nessuno venga lasciato indietro o subisca sulla propria pelle le conseguenze dell’inchiesta giudiziaria.

Vogliamo altresì rivolgere un ringraziamento a tutte le realtà ed i volontari che operano nel settore di accoglienza e che fanno della nostra provincia un modello da imitare e non certo un settore di lucro, come i partiti della destra cercano di insinuare in questi giorni, sull’onda emotiva della cronaca.

Come Partito Democratico di Parma, nei prossimi giorni chiederemo un incontro (ovviamente online) con associazioni ed esponenti del terzo settore per discutere di quanto accaduto e, più in generale, per un confronto sui temi e sulle problematiche del settore.

A tutte le istituzioni che, a vario titolo, intrattenevano ed intrattengono tutt’ora rapporti con Svoltare, chiediamo la massima chiarezza e trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Riguardo al Comune di Parma, apprezziamo il fatto che la maggioranza abbia annunciato la convocazione di una commissione consiliare volta a rendere pubblico il rapporto tra il Comune e Svoltare. Sarà un primo momento di confronto pubblico tra le forze politiche e verso la città.

Infine, e con riguardo all’amministrazione comunale di Parma, viste le dichiarazioni pubbliche del sindaco Pizzarotti il quale ha assicurato che l’esposto nei confronti della cooperativa è partito dal Comune di Parma, chiediamo che lo stesso sia reso pubblico.

Crediamo sia un atto dovuto nei confronti del Consiglio Comunale e delle forze politiche ivi rappresentate, nonché un atto di chiarezza e di trasparenza nei confronti della Città.

Filippo Fritelli – Segretario Provinciale PD Parma

Michele Vanolli – Segretario Cittadino PD Parma