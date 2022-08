Gaetana Russo (FdI): “Ci candidiamo per risollevare l’Italia con la guida di Giorgia Meloni”

La candidatura alla Camera dei deputati rappresenta per me un grande onore e una forte responsabilità – scrive in una nota Gaetana Russo, presente nel listino proporzionale dei candidati di Fratelli d’Italia. L’Italia sta affrontando una delle peggiori crisi del dopoguerra: oltre alle croniche ed endemiche criticità nazionali, le famiglie si trovano oggi a dover fare i conti con la drammatica crisi energetica e con la pesante inflazione che erode risparmi e potere d’acquisto.

Tante imprese, già soffocate dalla burocrazia e da un fisco rapace che ne riduce competitività e produttività, rischiano di chiudere con pesanti riflessi sull’occupazione. L’impegno di Fratelli d’Italia, che con la guida di Giorgia Meloni si candida a governare l’Italia, sarà quello di intraprendere un percorso di riforme in grado di risollevarla, invertendo il declino intrapreso negli ultimi anni con realismo e profondo senso dello Stato.

Tra i temi del programma alcuni dei più urgenti: riforma dello Stato in senso presidenziale, sovranità energetica, semplificazione burocratica, riforma fiscale, lotta all’immigrazione clandestina, sicurezza, piano straordinario per la natalità, una difesa dell’ambiente più pragmatica e meno ideologica.

Nei prossimi giorni – prosegue la candidata – abbiamo in programma una fitta agenda di incontri, a partire da quelli con le associazioni di categoria e i rappresentanti del mondo produttivo locale. Qualora eletta porterò a Roma le istanze del nostro territorio: quelle rappresentate dalle infrastrutture necessarie al proprio sviluppo, dei bisogni delle famiglie e delle richieste delle nostre imprese manifatturiere, agricole e agroalimentari che ne costituiscono il motore trainante.