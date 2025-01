Genoa – Parma 1-0. Pecchia: “Il gol subito fa rabbia”

Il Parma esce senza punti da Genova.

Decisivo nel secondo tempo il gol di Frendrup scaturito da una deviazione che rende impossibile l’intervento di Suzuki.

Dopo la rete subita i gialloblu alzano il baricentro e mettono sotto pressione la retroguardia del Genoa, non riuscendo a trovare però il pareggio.

Prossimo appuntamento domenica 19 gennaio alle 15 al Tardini contro il Venezia. (foto: parmacalcio1913.com)

GENOA-PARMA 1-0 Marcatore: 65’ Frendrup

GENOA (4-3-3)Leali; Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (45’ Kassa), Thorsby (79’ Masini); Zanoli (83′ Sabelli), Pinamonti, Miretti (79’ Ekhator). A disposizione: Gollini, Sommariva, Bohinen, Messias, Pereiro, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Melegoni.Allenatore: Patrick Vieira

PARMA (4–2-3-1)Suzuki; Delprato, Balogh (60’ Hainaut), Valenti, Valeri; Sohm, Keita (84′ Haj); Almqvist (60’ Cancellieri), Hernani Jr (72’ Camara), Mihaila (72’ Man); Bonny. A disposizione: Marcone, Corvi, Løvik, Leoni, Trabucchi, Plicco.Allenatore: Fabio Pecchia

ARBITRO: Andrea Colombo di ComoAssistenti: Giuseppe Perrotti, Andrea NieddaQuarto Uomo: Simone GalipòVAR: Paolo Mazzoleni AVAR: Francesco MeravigliaAmmoniti: Badelj, Valenti, Hernani Jr, Pecchia, Kassa, DelpratoAngoli: 6-9Recupero: 1’ pt; 5’ st

Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, rilasciate al termine della partita Genoa-Parma, valida per la 20ª giornata della Serie A Enilive 2024/25.

“E’ una partita che lascia l’amaro in bocca, il gol per come si è sviluppato è un episodio che fa rabbia. Però la partita è stata fatta. Nel primo tempo siamo stati bassi a ripartire e lì abbiamo sbagliato troppo per quelle che sono le nostre qualità. Il secondo tempo molto più equilibrato per la gestione della palla e la partita è stata rotta dall’episodio. La gestione del campo, da parte nostra, è stata molto positiva, nell’ultimo passaggio dovevamo essere più bravi e più puliti, quando ci sono quei presupposti bisogna far male alla squadra avversaria anche perché portavamo tanti uomini in avanti.

Nel secondo tempo è stata più aperta, ho visto segnali dal gruppo, m la voglia di stare dentro e lo spirito giusto. Dispiace perché è una sconfitta. Il Venezia? Noi dobbiamo giocarle tutte, hanno un’importanza e dobbiamo recuperare qualche calciatore. E prepararci per la prossima sfida con fiducia, forza ed energie. Affrontarla e pensare solo alla partita e a niente altro. Balogh? Credo che abbia fatto qualcosa di straordinario fino ad adesso, l’anno scorso non ha fatto 4 partite di fila e quest’anno ha fatto un girone d’andata intero, in una situazione di emergenza assoluta, ha tenuto botta fino ad oggi, dove è venuto meno. La linea difensiva ha lavorato bene, abbiamo perso un calciatore perché giocando sempre gli stessi ci esponiamo a dei rischi.

Credo che per la prossima partita non lo avremo. Il mercato? Il mese di gennaio è un lavoro in più, ci sono tante cose da fare e chiaramente va gestito. Spero che finisca prima possibile questo mese. Vogliamo? E’ un mercato aperto, domani faremo la conta, qualcuno arriva e qualcuno va via”. (parmacalcio1913.com)