Giorno del Ricordo: due webinar per le scuole

In occasione del Giorno del Ricordo, che viene celebrato ogni anno il 10 febbraio, per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati, il Comune di Parma, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Centro Studi Movimenti, propone due webinar cui hanno aderito 30 classi e 700 studenti delle scuole medie e delle superiori della città.

Istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Giorno del Ricordo costituisce un appuntamento importante per riflettere sulla storia contemporanea e su una vicenda, quella delle foibe e del confine orientale, che ha lasciato una ferita aperta. Un’occasione per dire no alle persecuzioni, alle discriminazioni, alla violenza fine a se stessa, ma per guardare al domani rinnovando i valori di libertà, democrazia e rispetto per il prossimo.

Il primo webinar, il 10 febbraio, sarà a cura di Ilaria La Fata, ricercatrice del Centro Studi Movimenti, e sarà l’occasione per gli studenti delle medie per approfondire il tema: “Foibe e confine orientale”. Il secondo webinar, in programma il 13 febbraio, sarà a cura dello storico Eric Gobetti che parlerà agli studenti delle scuole superiori del suo ultimo libro: “E allora le foibe?”, recentemente pubblicato da Laterza, modererà l’incontro Michela Cerocchi (Centro Studi Movimenti).

Il Comune, attraverso questa proposta, intende coinvolgere prima di tutto le giovani generazioni per approfondire le vicende legate ad un periodo storico particolarmente travagliato che merita un approfondimento nella consapevolezza che la comprensione del presente parte dalla conoscenza del passato.

Per informazioni: info.cultura@comune.parma.it