Giovane denunciato a piede libero per aver fatto rientro a Parma, nonostante il divieto  

Giovane denunciato a piede libero dalla Polizia Locale per aver fatto rientro a Parma nonostante il divieto.

Il ragazzo, classe 2003, è stato individuato dagli agenti nel corso dei consueti controlli per prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità nella zona di piazza Ghiaia, nella giornata venerdì 10 giugno. Gli uomini di via del Taglio, infatti, hanno identificato alcuni giovani alla fermata degli autobus di viale Mariotti. Si sono insospettiti per il comportamento di uno di loro che ha mostrato segni di nervosismo e si è rivolto agli agenti con fare polemico, tentando di eludere l’identificazione. Il giovane è stato, quindi, accompagnato negli uffici del comando di via del Taglio.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che si trattava di un cittadino marocchino, residente in un comune della provincia di Parma, già gravato da precedenti di polizia e destinatario del foglio di via dalla città di Parma, provvedimento emesso dal Questore. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato segnalato all’autorità giudizaria per aver fatto rientro in città nonostante il divieto.