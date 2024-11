Giovani, Gerace (Civici con De Pascale): “Più impegno per il benessere e per il contrasto alle droghe”

“Per promuovere il benessere e l’integrazione delle giovani generazioni, è fondamentale rafforzare il sostegno allo sport e intensificare il contrasto a tutte le droghe illegali”.

Lo dichiara Pasquale Gerace, candidato nella lista Civici con De Pascale alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre per il collegio di Parma.

“Nella prossima legislatura regionale, mi impegnerò a fondo affinché, accanto alle politiche di sostegno alla pratica sportiva tra adolescenti e giovani – come già previsto dalla legge regionale 2/2024, di cui sono stato tra i promotori – si sviluppi un’azione preventiva e educativa più incisiva contro lo spaccio e il consumo di sostanze illecite – ha proseguito Gerace”.

“Da medico, prima ancora che da politico, conosco gli effetti devastanti che queste sostanze illecite hanno sui giovani e sulla società nel suo complesso, compromettendo sia la salute che la sicurezza delle nostre comunità. Apprezzo molto la posizione chiara e determinata del nostro candidato presidente Michele De Pascale sul contrasto al traffico degli stupefacenti”.

“A Ravenna, comune di cui è sindaco, sono state eseguite diverse importanti operazioni dalle forze dell’ordine negli ultimi anni anche grazie alla collaborazione della sua amministrazione comunale. Non è così, invece, per alcuni rappresentanti della Lega di Parma da una parte favorevoli alla tolleranza zero verso lo spaccio ma dall’altra d’accordo sulla liberalizzazione delle droghe cosiddette leggere. Il loro è un approccio confuso e ambiguo che mina la coerenza delle politiche di contrasto alla droga”.

“Quanto ai farmaci a base di cannabis riconosciuti per le loro proprietà terapeutiche dalla comunità medica, ritengo che il loro utilizzo sia utile se conforme alla normativa vigente; tuttavia, questo è ben diverso dal tollerare l’uso illecito di sostanze tossiche senza alcuna finalità terapeutica, la nostra priorità deve restare la protezione dei giovani e della comunità garantendo sicurezza e benessere senza favoritismi o ambiguità – conclude Gerace”.